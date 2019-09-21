Часть делегации Украины в ПАСЕ решила поехать на сессию ПАСЕ

КИЕВ. 21 сентября. УНН. Часть членов украинской делегации планирует посетить ближайшую сессию Парламентской ассамблеи Совета Европы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сообщение в Facebook народного депутата от “Европейской солидарности” Алексея Гончаренко.

“Интересы Украины надо отстаивать. Поэтому те представители старой делегации, вошедших в новый состав, включая меня, собираются ехать на сессию, чтобы представить позицию Украины”, — отметил нардеп.

Гончаренко также добавил, что: “интересы Украины надо отстаивать. Поэтому те представители старой делегации, которые вошли и в новый состав, включая меня, собираются ехать на сессию, чтобы представить позицию Украины. Считаю недопустимым, чтобы на такой важнейшей международной площадке, как ПАСЕ, звучала позиция Кремля и не звучала наша позиция”.

Также Алексей Гончаренко отметил, что считает важным, чтобы в работе сессии приняла участие новая глава украинской делегации, депутат от партии “Слуга народа” Елизавета Ясько.

Как писал УНН ранее, делегация Украины не поедет на ближайшую сессию ПАСЕ.