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Во Львовской области полиция угрожает применить силу против людей, которые блокируют вагоны с углем

Во Львовской области полиция угрожает применить силу против людей, которые блокируют вагоны с углем

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КИЕВ. 21 сентября. УНН. Во Львовской области на железнодорожном пути станции “Сосновка” неизвестные лица блокируют вагоны, загруженные углем. Полиция предупреждает о применении мер принуждения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции в регионе.

В Сокальское отделения полиции сегодня, 21 сентября, поступило заявление от руководства одного из угольных предприятий района о том, что в селе Селец на железнодорожном пути станции “Сосновка” неизвестные лица осуществляют блокирование вагонов, груженных углем, чем наносят существенный финансовый ущерб предприятию.

На месте происшествия работают подразделения полиции области во главе с ее начальником полковником полиции Василием Виконским.

Виконский отметил: “Сейчас мы пытаемся убедить правонарушителей прекратить беззаконные дела. Однако, если они откажутся выполнять законные требования полицейских, мы будем вынуждены принять меры полицейского принуждения”.

По факту возбуждено уголовное производство по ч.2 ст.279 (блокирование транспортных коммуникаций, а также захват транспортного предприятия) УК Украины. Санкция статьи предусматривает от двух до пяти лет лишения свободы.

Как писал УНН, ГБР задержало двух офицеров столичной полиции, требовали взятку.

Источник: УНН
Теги: Львов и Львовская область, Украина, Национальная полиция
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