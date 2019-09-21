Турция заинтересовалась украинским самолетом Ан-178

КИЕВ. 21 сентября. УНН. Турецкая сторона заинтересовалась украинским самолетом Ан-178, который был представлен на выставке современных технологий в Стамбуле. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу МВД Украины.

На выставке Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков встретился с министром внутренних дел Турецкой Республики Сулейманом Сойлу.

“На выставке современных технологий в Стамбуле, которую мы имеем честь посещать, представленный наш самолет Ан-178. МВД Украины планирует закупить 13 таких самолетов для ГСЧС, для ликвидации пожаров, и для Национальной гвардии. Надеюсь, турецкая сторона обратит внимание на наш Ан-178”, — сказал Арсен Аваков, а также пригласил турецкого министра в Украину.

Сойлу же отметил, что Ан-178 очень хороший самолет, а он сам надеется посетить Украину.

“Кроме того, наши вертолеты Ми-17 (транспортная модификация Ми-8, — ред.) модернизируются в Украине, 6 из них мы уже получили. Для нас это пример очень успешного сотрудничества с вами”, — добавил турецкий министр.

Напомним, что Аваков встретился с президентом Турции Эрдоганом.

В министерстве также отмечают, что Ан-178 — первый самолет с украинскими и европейскими, но без российских комплектующих.