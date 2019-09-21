Глава ГБР сообщил, что в собственном кабинете обнаружил аппаратуру для прослушивания

КИЕВ. 21 сентября. УНН. Глава Государственного бюро расследований сообщил в своем Telegram-канале, обнаружил в своем кабинете аппаратуру для прослушивания, которая была профессионально вмонтирована в вентиляционную систему, пишет УНН.

“Сегодня в моем кабинете обнаружена аппаратура для прослушивания, которая была профессионально вмонтирована в вентиляционную систему. Работали специалисты. Стоит „прослушка“ в одном месте или в нескольких — выясняем, как и то, к кому она приведет”, — отметил Труба.

Он также добавил, что: “Мне, например, интересно, связано ли это с желанием некоторых политиков периодически врываться ко мне в кабинет с возмущением по открытию производств, в которых они фигурируют”.

“На записях ничего интересного про меня быть не может, а вот о состоянии производств, которые мы обсуждали со следователями — да. В том числе, резонансных”, — добавил Роман Труба.

Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа, в частности взрывотехники и специалисты по кибербезопасности.

Как писал УНН, ГБР задержало двух офицеров столичной полиции, требовали взятку.