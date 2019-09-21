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Министр обороны Украины сообщил о работе над планом разведения сил и средств на Донбассе

Министр обороны Украины сообщил о работе над планом разведения сил и средств на Донбассе

КИЕВ. 21 сентября. УНН. Генеральный штаб Вооруженных сил Украины разрабатывает план разведения сил и средств от линии разграничения в Донбассе. Об этом сообщил министр обороны Украины Андрей Загороднюк, передает УНН.

“Действительно, план разведения сейчас создается. Сейчас Генштаб этим занимается. Конечно, он будет представлен, он будет учитывать все риски”, — сказал министр в интервью “Радио Свобода” в субботу.

По его словам, разведение сил и средств на Донбассе не будет проходить одновременно везде. “Во-первых, оно не будет распространяться одновременно везде. Эбудет участками. Будет надзор над тем, чтобы это происходило с обеих сторон. И это абсолютно не критично. То есть это не уступка абсолютно”, — сказал глава военного ведомства.

Как сообщал УНН, в Минобороны сообщили, что будут делать с вопросом призыва в ВСУ.

Источник: УНН
Теги: Донбасс, Минобороны, Украина, ОРДЛО, Андрей Загороднюк
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