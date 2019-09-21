Украинские бодибилдеры завоевали ряд наград на международном турнире
КИЕВ. 21 сентября. УНН. В Варшаве завершился международный турнир по бодибилдингу “IFBB Diamond Cup Warsaw Fiwe”, на котором украинцы завоевали 9 наград (4 “золота”, 3 “серебра” и 2 “бронзы”). Об этом сообщает СКУ, передает УНН.
Обладателем первого места стал Олег Даниш в категории “менс физик до 182 см”, также Игорь Кавалер (менс физик более 182 см) и Евгений Михайленко (классик физик открытая категория).
Вашему вниманию другое призеры от Украины:
Алла Виноградова — 2 место мастера фитнес-бикини более 35 лет,
Евгений Жуковский — 2 место классик физик открыта категория,
Виктория Громська — 2 место фитнес-бикини до 158 см,
Александра Суманеева — 3 место фитнес-бикини до 166 см, 3 место фитнес-бикини юниорки.
Напомним, что украинцы получили 14 медалей на ЧЕ по бодибилдингу.