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Украинские бодибилдеры завоевали ряд наград на международном турнире

Украинские бодибилдеры завоевали ряд наград на международном турнире

КИЕВ. 21 сентября. УНН. В Варшаве завершился международный турнир по бодибилдингу “IFBB Diamond Cup Warsaw Fiwe”, на котором украинцы завоевали 9 наград (4 “золота”, 3 “серебра” и 2 “бронзы”). Об этом сообщает СКУ, передает УНН.

Обладателем первого места стал Олег Даниш в категории “менс физик до 182 см”, также Игорь Кавалер (менс физик более 182 см) и Евгений Михайленко (классик физик открытая категория).

Вашему вниманию другое призеры от Украины:

Алла Виноградова — 2 место мастера фитнес-бикини более 35 лет,

Евгений Жуковский — 2 место классик физик открыта категория,

Виктория Громська — 2 место фитнес-бикини до 158 см,

Александра Суманеева — 3 место фитнес-бикини до 166 см, 3 место фитнес-бикини юниорки.

Напомним, что украинцы получили 14 медалей на ЧЕ по бодибилдингу.

Источник: УНН
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