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В США в результате стрельбы в ночном клубе погибли по меньшей мере два человека

В США в результате стрельбы в ночном клубе погибли по меньшей мере два человека

КИЕВ. 21 сентября. УНН. В американском штате Южная Каролина произошла стрельба в ночном клубе, в результате которой два человека погибли, не менее восьми пострадали. Об этом сообщает местная газета Lancaster News со ссылкой на офис окружного шерифа, пишет УНН.

По данным The New York Times и местного телеканала WSOC, пострадали девять человек. Инцидент произошел в клубе Old School Sports Bar & Grill. Среди пострадавших четырех человек госпитализировали по воздуху, у остальных обнаружили неопасные для жизни травмы, помощь им оказали в местной больнице.

Как отмечает Lancaster News, стрельба велась снаружи и внутри бара, где было много людей. Полиция по-прежнему разыскивает стрелков.

Как писал УНН, сегодня два подростка пострадали в результате стрельбы на стадионе в Филадельфии.

Источник: УНН
Теги: США, ЧП
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