Наставник "Киев-Баскет" анонсировал появление новичков в клубе

КИЕВ. 21 сентября. УНН. Главный тренер “Киев-Баскет” Айнарс Багатскис после победы над “Капфенбергом” (76:63) в матче первого раунда квалификации Лиги чемпионов сообщил, что команда в ближайшие дни усилится новыми баскетболистами, сообщает УНН со ссылкой на сайт столичного клуба.

“Будут изменения 100 процентов, через пару дней. Есть ситуации, которые тренера не устраивают, будем что-то менять. Если мы хотим хорошо пройти весь сезон, мы не можем играть четырьмя-пятью, даже шестью игроками. Нам надо использовать десять игроков, а сегодня играли девять игроков. Я не хочу, чтобы игроки играли более 25 минут, на этот раз три игрока получили +27. Это нормально. И сегодня играли девять игроков, и это тоже нормально. Есть разные ситуации, и ребята хорошо тренируются, практически без выходных. Я стараюсь делать так, чтобы те, кто играет, иногда и отдыхали. Анализируем ситуацию, и я надеюсь, будем использовать молодых игроков”, — отметил латвийский специалист.

Напомним, что в решающем этапе квалификации в групповой этап Лиги чемпионов киевляне дома 26 сентября будут принимать испанский БК “Бургос”.