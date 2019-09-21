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Полиция столицы задержала мужчину, который развращал несовершеннолетних в одной из больниц

Полиция столицы задержала мужчину, который развращал несовершеннолетних в одной из больниц

КИЕВ. 21 сентября. УНН. В Киеве правоохранители объявили подозрение мужу за развращение несовершеннолетних, пишет УНН со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции в городе Киеве.

“В дежурную часть Деснянского управления полиции по спецлинии 102 обратились жители района, которые стали свидетелями развратных действий неизвестного мужчины в помещении районной поликлиники на улице Выгуровской. По указанному адресу немедленно прибыли сотрудники полка полиции особого назначения № 1 и следственно-оперативная группа территориального управления полиции”, — указано в сообщении.

Как сообщили полицейским свидетели происшествия, злоумышленник в больничном учреждении, воспользовавшись отсутствием посторонних лиц, показывал детям обнаженный половой орган. Кроме того, сотрудники полиции выяснили, что несколькими часами ранее правонарушитель также совершил аналогичные действия на глазах ребенка в помещении медицинского учреждения.

Правоохранители установили, что подозреваемый — это 43-летний уроженец другого государства, в последнее время нигде не работал и проживал в столице.

“Следственным отделом Деснянского управления полиции начато уголовное производство по ч. 2 ст. 156 (Развращение несовершеннолетних) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы. Фигуранту по согласованию с прокурором сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, а сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения”, - добавили в полиции.

Как писал УНН, правоохранители устанавливают обстоятельства убийства 16-летней девушки в Киеве.

Источник: УНН
Теги: Киев, Украина, Национальная полиция
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