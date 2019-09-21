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Прокуратура Киева избрал меру пресечения мужчине, который развращал детей в больницах

Прокуратура Киева избрал меру пресечения мужчине, который развращал детей в больницах

КИЕВ. 21 сентября. УНН. По ходатайству Киевской местной прокуратуры № 3 судом взят под стражу 43-летний мужчина, который совершал развратные действия в отношении малолетних детей в медицинских заведениях Деснянского района столицы, пишет УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры города Киева.

Как отмечал УНН ранее, инциденты произошли 20 сентября 2019 года в поликлиниках по бул. Выгуровском и ул. Маяковского.

Очевидцы задержали злоумышленника и вызвали полицию.

“Злоумышленником оказался уроженец другого государства. В настоящее время мужчине сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 156 (совершение развратных действий в отношении малолетнего) Уголовного кодекса Украины и Деснянского райсуда г.. Киева избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой в виде залога в размере 150 тыс грн”, — сообщили в прокуратуре.

За совершенное ему грозит до 5 лет лишения свободы.

Источник: УНН
Теги: Киев, прокуратура, Украина
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