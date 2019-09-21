В РФ отреагировали на отказ украинской делегации ехать в ПАСЕ: назло маме уши отморожу

КИЕВ. 21 сентября. УНН. Отказ украинской делегации от участия в предстоящий в октябре осенней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) "похож на демарш и шантаж, это ситуация из разряда назло маме отморожу уши". Такое мнение в беседе с корреспондентом российского агентства ТАСС в субботу высказал председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, пишет УНН.

“Заявление главы внешнеполитического комитета Верховной рады Богдана Яременко об отказе украинской делегации от участия в осенней сессии ПАСЕ выглядит как демарш и попытка шантажа. Аргументация не выдерживает критики”, — решил Слуцкий.

По его словам, украинские депутаты якобы “продолжают заниматься подменой понятий и искажать всю информационную картину, называя принятые на июньской сессии поправки о равноправии всех национальных делегаций, на которых, в частности, настаивала Россия, “нарушением принципов Ассамблеи”. “Таким способом, „доверие к ПАСЕ“ точно не вернуть”, — констатировал глава комитета.

Слуцкий также заявил, что на октябрьской сессии ожидается много событий. К примеру, ожидаются юбилейные мероприятия по случаю 70-летней годовщины Совета Европы, а также выступление президента Франции Эмманюэля Макрона с последующей дискуссией на пленарном заседании.

“Франция — одна из стран — участниц нормандского формата. И очень странно, что украинские депутаты отказываются от прямой возможности задать вопросы, в том числе и по урегулированию на Донбассе. „Назло маме уши отморожу“, иначе не скажешь. Мы можем только сожалеть в связи с такой деструктивной позицией”, — резюмировал парламентарий.

Ранее сообщал, что делегация Украины не поедет на ближайшую сессию ПАСЕ.