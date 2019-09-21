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На воскресенье по Украине объявили штормовое предупреждение

На воскресенье по Украине объявили штормовое предупреждение

КИЕВ. 21 сентября. УНН. В воскресенье, 22 сентября, в Украине, кроме западных областей, порывы ветра 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый). Об этом УНН сообщили в Укргидрометцентре.

Ночью в Карпатах и на Луганщине сильные заморозки 0-3° (II уровень опасности, оранжевый).

23 сентября на севере Левобережья на поверхности почвы заморозки 0-3° (I уровень опасности, желтый).

При падении деревьев или веток, при травмировании людей надо немедленно информировать экстренные службы с номерами со стационарных и мобильных телефонов: 101 или 103.

Напомним, 22 сентября в восточной и северной части, 23 сентября на Закарпатье и в Карпатах местами небольшой дождь, на остальной территории без осадков, - сообщили синоптики.

Температура завтра ночью 1-6°, на побережье морей до 10° тепла, в Украине, кроме крайнего юга, на поверхности почвы, в Карпатах в воздухе заморозки 0-3°, днем 11-18° тепла; 22-23 сентября ночью 2-9° тепла, в понедельник на севере Левобережья на почве вероятные заморозки, днем 14-20° тепла, в южной части до 24°.

Источник: УНН
Теги: погода, штормовое предупреждение
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