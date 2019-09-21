Из-за мощного землетрясения в Албании травмированы десятки людей

КИЕВ. 21 сентября. УНН. Землетрясение магнитудой 5,6 балла в субботу, 21 сентября, всколыхнуло Албанию. Его эпицентр находился в портовом городе Дуррес, что в 25 километрах к западу от столицы страны Тираны, сообщила геологическая служба США. Об этом сообщает УНН со ссылкой на DW и AFP.

Землетрясение произошло в 16:04 (17:04 по киевскому времени) на глубине 10 километров, позже были зафиксированы еще несколько толчков.

По предварительным данным, в результате разрушений, к которым привело землетрясение, были травмированы и госпитализированы 37 человек, сообщила государственная телекомпания RTSH. По данным новостного сайта Shqiptarja.com, травмирован был 51 человек. Пресс-секретарь министерства обороны сообщила, что в результате землетрясения погибших нет.

В Тиране была повреждена электрическая сеть и отключена мобильную связь. На фотографиях, размещенных в интернете, видно обломки домов в столице, также были повреждены дома в близлежащих населенных пунктах. В некоторых местах был поврежден асфальт на дорогах, а в Будине выбиты окна. Некоторые люди боятся возвращаться в дома и остаются на улицах.

Министерство обороны Албании заявило, что это было самое сильное землетрясение в стране за последние 20-30 лет. После него премьер-министр страны Эди Рама отменил свою поездку в Нью-Йорк. Колебания были также замечены в Северной Македонии, Черногории, Италии и на греческом острове Корфу.

Напомним, ранее 1 июня в Албании на юго-востоке столицы произошло землетрясение с предварительной магнитудой 5,3.