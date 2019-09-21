Украина передала Турции 90 человек, подозреваемых в различных преступлениях

КИЕВ. 21 сентября. УНН. Украина передала Турции 90 человек, которые подозреваются в различных преступлениях, в Украину было передано двое. Об этом сообщил руководитель Национальной полиции Украины Сергей Князев, передает УНН со ссылкой на пресс-службу полиции.

"От Турции к нам было направлено 28 запросов по розыску преступников граждан Турецкой Республики. Мы ответили на все. Кроме того, мы передали 23 человека, которые подозреваются в терроризме, 31 - мошенничестве и 36 в контрабанде", - заявил Князев.

Кроме того, руководитель Нацполиции подчеркнул, что за всем переданным преступникам правоохранители обеих стран взаимодействовали через каналы Интерпола.

В свою очередь Турция передала Украине двух граждан.

Напомним, 21 сентября министр внутренних дел Украины во время посещения технологической выставки в Стамбуле встретился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.