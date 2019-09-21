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БК "Днепр" стал обладателем Суперкубка Украины

БК "Днепр" стал обладателем Суперкубка Украины

КИЕВ. 21 сентября. УНН. Баскетболисты "Днепра" приняли "Химик" в ответном матче за Суперкубок Украины по баскетболу, сообщает корреспондент УНН.

Практически весь поединок южненцы находились в роли догоняющих, но в конце матча "Химик" уверенно сыграл и праздновал победу 85:82. Однако по итогам двух поединков, (в первом "Днепр" выиграл +15 очков), именно днепряне завоевали трофей.

Примечательно, что в конце второй четверти 3:43 минуты игрового времени получил сын бизнесмена Игоря Коломойского - Григорий. Дебютант не отличился результативными действиями.

Отметим, что у победителей 18 очков и 8 передач набрал Дмитрий Глебов, который получил приз MVP.

Напомним, что в прошлом сезоне БК "Днепр" выиграл первый в истории Суперкубок Украины.

Источник: УНН
Теги: баскетбол
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