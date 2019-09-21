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В Париже во время протеста "желтых жилетов" задержали более 160 человек

В Париже во время протеста "желтых жилетов" задержали более 160 человек

КИЕВ. 21 сентября. УНН. Французские правоохранители задержали 163 человека на акциях протеста 21 сентября в Париже. Об этом сообщает УНН со ссылкой на префектуру полиции Парижа в Twitter.

"Задержаны 163 человека, 395 оштрафованы", - говорится в сообщении.

Напомним, акция 14 сентября прошла в спокойной обстановке - участвовали в протестах 500 человек прошли под надзором полиции в районе Порта-де-Шуази и бульвара Гренель рядом с Эйфелевой башней.

Источник: УНН
Теги: Франция, задержание, Париж, желтые жилеты
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