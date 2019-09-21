Рэпер Alyona Alyona получила международную музыкальную премию

КИЕВ. 21 сентября. УНН. Украинский рэп-исполнительница Alyona Alyona получила в Германии международную награду Anchor award, которую ежегодно присуждают наиболее многообещающему новом артисту. Об этом говорится на официальной странице премии в Facebook, сообщает УНН.

Рэпера отметили за "массивный, динамичный драйв, поставленный на темные, качающие ритмы" и за популярность, которой она всего за год с начала карьеры добилась в мире.

Кроме украинки на премию претендовали британская R&B-певица Celeste, ее соотечественники инди-рокеры Drahla, инди и соул-дуэт из Нидерландов Feng Suave, норвежская поп-исполнительница Moyka и девичий инди-рок-квартет The Hormones из Китая.

Anchor - международная музыкальная премия, которая вручается наиболее перспективным молодым талантам. С 2016 года награждения проходят ежегодно в сентябре во время международного фестиваля Репербан (Reeperbahn Festival) в Гамбурге, Германия. Шесть номинантов из разных стран мира выбирает совет музыкальных специалистов, а победителя определяет жюри.

Напомним, объявлены победители украинской музыкальной премии Yuna-2019.