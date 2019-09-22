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В Гонконге задержали 13-летнюю девочку по делу о сожжении флага

В Гонконге задержали 13-летнюю девочку по делу о сожжении флага

КИЕВ. 22 сентября. УНН. Полиция в Гонконге в ночь на воскресенье задержала 13-летнюю девочку по подозрению в надругательстве над национальным флагом КНР. Об этом сообщает УНН со ссылкой на RTHK.

В субботу в ходе очередных акций протеста в спальном районе Тун Мун произошел инцидент, в ходе которого демонстранты сорвали флаг с правительственного здания, принялись его топтать и поджигать. Правительство этого специального административного района Китая решительно осудило действия радикалов.

"Они блокировали дороги, устраивали поджоги, кидали бутылки с зажигательной смесью, подвергли актам вандализма станции легкого метро и нарушили его работу. Некоторые напали на полицейского офицера при исполнении и даже попытались отобрать у него табельное оружие, другие растоптали и сожгли национальный флаг, бросая вызов государственному суверенитету", - отметил представитель правительства.

После полуночи протестные акции охватили отдаленный спальный район Юэн Лун, где демонстранты устраивали поджоги и кидали бутылки с зажигательной смесью. Также отдельные группы протестующих пытались осаждать полицейские участки в кварталах Монгкок и Цэн Кван О. Для их разгона применялся слезоточивый газ.

Напомним, в Гонконге возобновились акции протеста.

Источник: УНН
Теги: Китай, протесты, Гонконг
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