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В Харькове задержали иностранца, который находился в международном розыске

В Харькове задержали иностранца, который находился в международном розыске

КИЕВ. 22 сентября. УНН. В Харькове Служба безопасности Украины задержала гражданина одной из стран Южного Кавказа, который находился в международном розыске по линии Интерпола за совершение тяжкого преступления. Об этом сообщает УНН со ссылкой на СБУ.

Установлено, что иностранец незаконно прибыл в нашу страну для укрытия от уголовной ответственности за совершение разбойного нападения с проникновением в жилище потерпевшего.

Сотрудники СБУ задержали злоумышленника на одной из улиц областного центра.

Сейчас решается вопрос о применении к задержанному экстрадиционного ареста. Также проверяется информация о причастности иностранца к совершению незаконных действий на территории Украины.

Разоблачение злоумышленника проводилось совместно с полицией и Государственной миграционной службой.

Напомним, СБУ задержала боевика "Исламского государства".

Источник: УНН
Теги: СБУ, задержание, Интерпол, Харьков и Харьковская область
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