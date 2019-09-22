Два пенальти и удаления: "Олимпик" нанес поражение ПФК "Львов"

КИЕВ. 22 сентября. УНН. Матчем между ПФК "Львов" и донецким "Олимпиком" стартовала программа соревновательного дня 8 тура УПЛ, передает корреспондент УНН.

В первом тайме стоит отметить удивительно острый удар со штрафного под перекладину в исполнении футболиста хозяев Педро (кипер парировал кончиками пальцев), а также удаление игрока Гончара, который завалил в собственной штрафной оппонента. Как следствие дончане получили право на пенальти, но Матар ошибся с точки.

Судьба встречи решилась в конце, когда Насонов сбил с ног соперника в штрафной зоне, а Сергей Политыло забил ударом с 11 метров - 1:0 в пользу "Олимпика".

Заметим, что обе команды остались на дне турнирной таблицы - "Львов" с 6 очками, "Олимпик" с 5.