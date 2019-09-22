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WADA подозревает Россию в предоставлении недостоверных данных о допинге

WADA подозревает Россию в предоставлении недостоверных данных о допинге

КИЕВ. 22 сентября. УНН. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) подозревает, что Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) предоставило сфальсифицированные данные с московской антидопинговой лаборатории. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Associated Press.

Отчет о деятельности Московской антидопинговой лаборатории будет представлен комитетом по соответствию WADA исполкома организации в начале следующей недели.

Ранее, в пятницу, немецкий журналист Хайо Зеппель сообщил, что российскую сторону подозревают в манипулировании данными московской антидопинговой лаборатории.

"Было бы преждевременно обсуждать этот вопрос до того, как комитет по соответствию WADA представит свой отчет нашем исполнительному комитету в понедельник. Итоги докладе будут обнародованы после завершения встречи", - сообщил источник в WADA.

В Всемирном антидопинговом агентстве подтвердили эту информацию и сообщили, что обнародуют отчет после заседания исполнительного комитета. До этого у WADA отказались комментировать информацию о подозрениях.

Напомним, расследователи сообщили о посещении шефом "туристов из Солсбери" штаб-квартиры WADA.

Источник: УНН
Теги: спорт, допинг
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