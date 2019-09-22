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Зинченко попал в сотню лучших футболистов сезона АПЛ

Зинченко попал в сотню лучших футболистов сезона АПЛ

КИЕВ. 22 сентября. УНН. Авторитетный сайт fourfourtwo объявил список из сотни лучших игроков Английской Премьер-лиги в нынешнем сезоне, сообщает УНН со ссылкой на сайт издания.

Украинский защитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко занял в списке восемьдесят пятом место между Фелипе Андерсоном ( "Вест Хэм") и Джонни Эвансом ( "Лестер").

"Бенджамину Мэнди, возможно, придется довольствоваться местом на скамейке запасных, учитывая форму Зинченко, который пришел ему на смену. Судя по всему, будущее Зинченко в команде Гвардиолы пока полностью защищено. В прошлом сезоне 22-летний футболист отдал пять голевых передач во всех соревнованиях и у него должно быть очень светлое будущее на "Этихад", если он сможет продолжать развивать свои защитные способности", - так издание описало Зинченко.

Отметим, что в 20-ке лучших оказались сразу шесть партнеров Зинченко по команде. Первая строка принадлежит защитнику Вирджил ван Дейк с "Ливерпуля", второй в Рахима Стерлинга с "МС", третье у Кевина Де Брюйне.

Источник: УНН
Теги: футбол
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