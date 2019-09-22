Сборная Украины завоевала четвертую медаль ЧМ по борьбе

КИЕВ. 22 сентября. УНН. Украинский борец вольного стиля Александр Хоцяновский выиграл бронзовую медаль на чемпионате мира, который проходит в Казахстане, сообщает УНН со ссылкой на Ассоциацию спортивной борьбы Украины.

Капитан команды Украины Александр Хоцяновский в весе 125 кг начал с квалификации, где со счетом 3:2 победил бронзового призера чемпионата мира армянского борца Левана Берианидзе. Следующий соперник был действующим чемпионом России, серебряным призером чемпионата Европы и двукратным чемпионом мира среди военнослужащих. Схватка получилась напряженная и завершилась в пользу украинца - 4:3.

Четвертьфинал и на ковер против украинского борца вышел двукратный чемпион Азии Мохебби. Блестящая победа Александра 3:2 и первая Олимпийская лицензия на счету наших вольников.

В полуфинале Хоцяновского ждал давний знакомый бронзовый призер Олимпиады, чемпион Европы и двукратный чемпион мира Гено Петриашвили из Грузии. Наш борец достойно держался, но уступил со счетом 6:2.

Бронзовый финал получился очень интересным, сирийский борец не удержал нажима украинском, убедительная победа Хоцяновская 5:1.

Добавим также, для украинской команды эта награда стала четвертой ("золото" у Беленюка, "серебро" у Коляденко и Бережной).