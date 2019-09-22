Регистрация | Вход |
USD: 24,62 0,0000  EUR: 27,24 0,0000 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
воскресенье, 22 сентября 2019 06:35
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
На встрече Зеленского с Коломойским не велся протокол, стенограмма или видео - ОП
На встрече Зеленского с Коломойским не велся протокол, стенограмма или видео - ОП
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Спорт
Вернуться к списку RSS Архив
4080
Версия для печати

Сборная Украины завоевала четвертую медаль ЧМ по борьбе

Сборная Украины завоевала четвертую медаль ЧМ по борьбе

КИЕВ. 22 сентября. УНН. Украинский борец вольного стиля Александр Хоцяновский выиграл бронзовую медаль на чемпионате мира, который проходит в Казахстане, сообщает УНН со ссылкой на Ассоциацию спортивной борьбы Украины.

Капитан команды Украины Александр Хоцяновский в весе 125 кг начал с квалификации, где со счетом 3:2 победил бронзового призера чемпионата мира армянского борца Левана Берианидзе. Следующий соперник был действующим чемпионом России, серебряным призером чемпионата Европы и двукратным чемпионом мира среди военнослужащих. Схватка получилась напряженная и завершилась в пользу украинца - 4:3.

Четвертьфинал и на ковер против украинского борца вышел двукратный чемпион Азии Мохебби. Блестящая победа Александра 3:2 и первая Олимпийская лицензия на счету наших вольников.

В полуфинале Хоцяновского ждал давний знакомый бронзовый призер Олимпиады, чемпион Европы и двукратный чемпион мира Гено Петриашвили из Грузии. Наш борец достойно держался, но уступил со счетом 6:2.

Бронзовый финал получился очень интересным, сирийский борец не удержал нажима украинском, убедительная победа Хоцяновская 5:1.

Добавим также, для украинской команды эта награда стала четвертой ("золото" у Беленюка, "серебро" у Коляденко и Бережной).

Источник: УНН
Теги: борьба
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.