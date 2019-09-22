В Мариуполе полицейские разоблачили торговца гранатами

КИЕВ. 22 сентября. УНН. Две гранаты с запалами изъяли оперативники у мужчины при попытке их продать. Мариупольца ждет уголовная ответственность. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Нацполицию.

Оперативники Кальмиусского отделения полиции получили оперативную информацию, что 35-летний мужчина намерен сбыть боеприпасы.

Чтобы опасные предметы не попали в руки злоумышленников, сыщики провели две оперативные закупки и изъяли их. Преступную деятельность мариупольца задокументировано.

Торговец оценил "товар" в 2000 гривен. Деньги, полученные незаконным путем, изъяты.

По факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 263 "Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами" Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.

Напомним, в Ирпене злоумышленник при задержании забрасывал гранатами полицейских.