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Отравленный "Новичком" британец решил отсудить у России 1 млн фунтов стерлингов

Отравленный "Новичком" британец решил отсудить у России 1 млн фунтов стерлингов

КИЕВ. 22 сентября. УНН. Британец Чарли Роули, который пострадал от нервно-паралитического вещества в Эймсбери летом прошлого года и потерял свою подругу Дон Стерджесс, нанял адвоката и планирует подать в суд на Россию, потребовав компенсации в размере до 1 млн фунтов стерлингов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Mirror.

"Это (отравление) очень сильно повлияло на мою жизнь. Я хочу справедливости", — приводит издание слова Роули.

Адвокатом британца стал Патрик Магуаир, который в свое время представлял интересы жертв террористических атак на Вестминстерском мосту в Лондоне в 2017 году, отмечает издание.

Защитник рассматривает для своего подзащитного вариант подачи иска против России.

Напомним, в Великобритании снимут художественный фильм об отравлении скрипачей в Солсбери.

Источник: УНН
Теги: отравление, Великобритания
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