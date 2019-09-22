Отравленный "Новичком" британец решил отсудить у России 1 млн фунтов стерлингов

КИЕВ. 22 сентября. УНН. Британец Чарли Роули, который пострадал от нервно-паралитического вещества в Эймсбери летом прошлого года и потерял свою подругу Дон Стерджесс, нанял адвоката и планирует подать в суд на Россию, потребовав компенсации в размере до 1 млн фунтов стерлингов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Mirror.

"Это (отравление) очень сильно повлияло на мою жизнь. Я хочу справедливости", — приводит издание слова Роули.

Адвокатом британца стал Патрик Магуаир, который в свое время представлял интересы жертв террористических атак на Вестминстерском мосту в Лондоне в 2017 году, отмечает издание.

Защитник рассматривает для своего подзащитного вариант подачи иска против России.

Напомним, в Великобритании снимут художественный фильм об отравлении скрипачей в Солсбери.