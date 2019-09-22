На сегодня установлена цена на банковские металлы

КИЕВ. 22 сентября. УНН. Национальный банк Украины на 22 сентября 2019 года установил официальный курс банковских металлов, сообщает УНН со ссылкой на сайт НБУ.

Национальный банк Украины по состоянию на 22 сентября установил такие цены на банковские металлы:

Золото - 1185.942981 грн;

Серебро - 14.127778 грн;

Платина - 743.193057 грн;

Палладий - 1261.607802 грн.

По сравнению с 21 сентября курс всех указанных металлов не изменился.