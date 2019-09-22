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Месси не спас "Барселону" от второго поражения в испанской Примере

Месси не спас "Барселону" от второго поражения в испанской Примере

КИЕВ. 22 сентября. УНН. Каталонская "Барселона" в рамках 5 тура испанской Примеры матчем против "Гранады" гостила на стадионе "Нуэво Лос Карменес", сообщает УНН.

Хозяевам удалось быстрое взятие ворот - на 2 минуте отличился полузащитник из Нигерии Рамон Азиз. На второй тайм на поле вышел Лионель Месси, но он, как и его партнеры по команде не сумели отправить игровой снаряд в сетку ворот оппонентов. Зато за "Гранаду" отличился Вадильо (66 мин) - 2:0.

Примечательно, что "Гранада" возглавила турнирную таблицу - 10 очков, но у некоторых конкурентов есть матч в запасе.

Заметим, что у "Барселоны" два фиаско в пяти турах и с 7 пунктами идут на 7 месте.

Источник: УНН
Теги: футбол
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