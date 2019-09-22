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ООС: боевики 13 раз обстреляли украинские позиции

ООС: боевики 13 раз обстреляли украинские позиции

КИЕВ. 22 сентября. УНН. 21 сентября вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 13 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минскими соглашениями артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 82 мм. А также из вооружения БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 8 обстрелов позиций Объединенных сил:

четыре раза неподалеку Водяного - с артиллерийских систем калибра 122 мм, а также из вооружения БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
дважды неподалеку Лебединского - с станковой противотанкового гранатомета и стрелкового оружия;
вблизи Новотроицкого, а также Богдановки - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 5 обстрелов позиций Объединенных сил:

неподалеку от Южного - с автоматического гранатомета и стрелкового оружия;
вблизи Новозвановки - с ручного противотанкового гранатомета;
неподалеку Майорского - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
вблизи Новолуганского, а также Луганского - из минометов калибра 82 мм, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

За минувшие сутки потерь в результате вражеских обстрелов с нашей стороны не было.

С начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 1 раз нарушили режим прекращения огня.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил обстрелы позиций Объединенных сил неподалеку Николаевки из стрелкового оружия.

Напомним, в зоне ООС ранены трое военнослужащих.

Источник: УНН
Теги: Донбасс, обстрелы, ООС, ОРДЛО
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