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Россию могут отстранить от Олимпиады-2020 в Токио - СМИ

Россию могут отстранить от Олимпиады-2020 в Токио - СМИ

КИЕВ. 22 сентября. УНН. Российским спортсменам может грозить отстранение от Олимпиады-2020 в Токио. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Telegraph.

Причинами могут стать подозрения в том, что Московская антидопинговая лаборатория подделала данные, прежде чем отправить их в Мировое антидопинговое агентство (WADA).

В агентстве считают, что Москва манипулировала данными последние 18 месяцев.

"В течение следующих двух месяцев могут быть представлены новые доказательства подделки допинг-проб, что может привести к исключению российских спортсменов от участия в Олимпийских играх", - говорится в сообщении.

Напомним, WADA подозревает Россию в предоставлении недостоверных данных о допинге.

Источник: УНН
Теги: спорт, Россия, Олимпиада-2020
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