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В Нидерландах 97-летний ветеран Второй мировой войны прыгнул с парашютом

В Нидерландах 97-летний ветеран Второй мировой войны прыгнул с парашютом

КИЕВ. 22 сентября. УНН. В голландском городе Арнем 97-летний ветеран Второй мировой войны Сэнди Кортманн прыгнул с парашютом, таким образом отметив 75 годовщину прыжка с парашютом на войне. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ВВС.

Он совершил прыжок вместе с военным парашютистом в ту же зону сброса, что и в 1944 году. Также известно, что в поддержку ветерана в Арнеме около 1,5 тысячи человек одновременно прыгнули с парашютом в память о погибших в операции 75 лет назад, в ходе которой были убиты более 1,5 тысячи британских солдат и захвачено более 6,5 тысячи.

"Ему было всего 22 года, когда он прыгнул с парашютом у Арнема в сентябре 1944 года, где его забрали в плен немцы", - говорится в сообщении.

Ветеран сравнил переживания от этого прыжка с ощущениями, когда он приходит на кладбище к покойному другу, погибшего 75 лет назад.

Алана Дэвидсон, которая на данный момент ухаживает за Кортманном в шотландском доме престарелых и уехала с ним в Нидерланды, сказала, что никогда раньше не видела ветерана таким счастливым.

Кортманн сказал, что прием, который ему организовали в Арнеме, был "замечательным" и он чувствовал себя счастливым.

Напомним, в Украине почти 370 тысяч участников боевых действий.

Источник: УНН
Теги: ветераны, Нидерланды
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