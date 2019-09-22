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В Нью-Йорке проходит климатический саммит молодежи

В Нью-Йорке проходит климатический саммит молодежи

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш и шведская активистка Грета Тунберг

КИЕВ. 22 сентября. УНН. В Нью-Йорке в штаб-квартире ООН в субботу, 21 сентября, начался Молодежный климатический саммит. В нем принимают участие около 700 экологических активистов, чтобы делиться информацией о негативных последствиях климатических изменений и мер, которые, по их мнению, можно принять для предотвращения этого. Об этом сообщает УНН со ссылкой на DW и AFP.

Саммит проходит как возможность для молодых людей присоединиться к борьбе с изменением климата. "Мы много раз слышали, что наше поколение будет отвечать за проблемы, которые создали нынешние лидеры, и мы не будем пассивно ждать: сейчас нам время быть лидерами", - заявил во время мероприятия 19-летний аргентинский активист Бруно Родригес.

Саммит начался на следующий день после того, как по всему миру прошли массовые демонстрации в защиту климата. По данным организаторов, участие в них приняли около четырех миллионов человек. "Вчера миллионы людей по всему миру, особенно молодых, вышли на марши и требовали реальных климатических действий. Мы показали, что мы объединились, и мы, молодежь, не остановимся", - заявила инициатор климатического движения Fridays for Future, 16-летняя шведская школьница Грета Тунберг, добавив, что демонстрации, которые состоялись, были "только началом".

Напомним, Трамп проигнорирует климатический саммит в ООН.

Источник: УНН
Теги: ООН, климат
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