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Число отмененных в Японии из-за тайфуна авиарейсов превысило 400

Число отмененных в Японии из-за тайфуна авиарейсов превысило 400

КИЕВ. 22 сентября. УНН. Японские авиакомпании отменили 412 рейсов из-за тайфуна "Тапа", который приближается к юго-западному острову Кюсю. Об этом сообщает УНН со ссылкой на телеканал NHK.

Также там нарушено движение железнодорожного транспорта. По меньшей мере 5 тыс. домов в префектуре Миядзаки остались без света из-за обрывов линий электропередачи. В течение дня на юго-западе Японии может выпасть от 300 до 350 мм осадков, и местные власти предупреждают об опасности схода оползней в горных районах Кюсю.

По прогнозам синоптиков, тропический шторм достигнет Кюсю к вечеру воскресенья. В субботу он прошел мимо южной префектуры Окинава. Там из-за его последствий пострадали почти 20 человек.

"Тапа" стал 17-м тайфуном, сформировавшимся в этом году в Тихом океане. Сейчас скорость ветра в его центральной части достигает 35 м/с, а порывов - 50 м/с.

Напомним, в результате удара тайфуна "Факсай" в начале сентября в Японии погибли три человека, более 60 пострадали.

Источник: УНН
Теги: Япония, тайфун
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