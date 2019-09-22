Регистрация | Вход |
USD: 24,62 0,0000  EUR: 27,24 0,0000 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
воскресенье, 22 сентября 2019 10:15
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
На встрече Зеленского с Коломойским не велся протокол, стенограмма или видео - ОП
На встрече Зеленского с Коломойским не велся протокол, стенограмма или видео - ОП
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Новости Мира
Вернуться к списку RSS Архив
4050
Версия для печати

В Казахстане задержали более 70 участников антиправительственных митингов

В Казахстане задержали более 70 участников антиправительственных митингов

КИЕВ. 22 сентября. УНН. Полиция Казахстана задержала 57 участников антиправительственных акций протеста в двух крупнейших городах страны, Алма-Ате и Нур-Султане. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Радио Свобода.

Ещё около 20 человек были задержаны в крупном городе Чимкент у границы с Кыргызстаном.

В МВД заявили, что задержанные "поддавались на провокационные призывы" и "стали совершать противоправные действия в отношении сотрудников правопорядка". Митингующие не оказывали сопротивления полицейским.

Полиция заталкивала некоторых в автозаки с применением силы.

Накануне республиканская Генеральная прокуратура предостерегла граждан от участия в том, что она назвала "незаконными протестными акциями".

Напомним, в парламенте Казахстана одобрили ратификацию договора с Украиной об экстрадиции.

Источник: УНН
Теги: протесты, задержание, Казахстан
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.