В Казахстане задержали более 70 участников антиправительственных митингов

КИЕВ. 22 сентября. УНН. Полиция Казахстана задержала 57 участников антиправительственных акций протеста в двух крупнейших городах страны, Алма-Ате и Нур-Султане. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Радио Свобода.

Ещё около 20 человек были задержаны в крупном городе Чимкент у границы с Кыргызстаном.

В МВД заявили, что задержанные "поддавались на провокационные призывы" и "стали совершать противоправные действия в отношении сотрудников правопорядка". Митингующие не оказывали сопротивления полицейским.

Полиция заталкивала некоторых в автозаки с применением силы.

Накануне республиканская Генеральная прокуратура предостерегла граждан от участия в том, что она назвала "незаконными протестными акциями".

Напомним, в парламенте Казахстана одобрили ратификацию договора с Украиной об экстрадиции.