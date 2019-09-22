В Иране прокомментировали намерение США отправить войска на Ближний Восток

КИЕВ. 22 сентября. УНН. Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф отреагировал на решение Вашингтона усилить военное присутствие в Саудовской Аравии после нападения на нефтеперерабатывающий завод. Об этом сообщает УНН со ссылкой на СBS.

По словам Зарифа, планы Белого дома по отправке дополнительных войск на Ближний Восток является ничем иным как позёрством.

"Я думаю, что это позерство. Я думаю, что все в решении этой проблемы идет в неправильном направлении", - заявил он.

Кроме того, глава иранского внешнеполитического ведомства не смог исключить вероятность военного конфликта на Ближнем Востоке после увеличения американского военного присутствия в Саудовской Аравии.

"Я не уверен, что мы сможем избежать войны. Я уверен, что мы не станем, но я уверен, что тот, кто начнет ее, не станет тем, кто закончит", - отметил Зариф.

Напомним, США направят дополнительные войска в Саудовскую Аравию.