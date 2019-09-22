Регистрация | Вход |
USD: 24,62 0,0000  EUR: 27,24 0,0000 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
воскресенье, 22 сентября 2019 10:15
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
На встрече Зеленского с Коломойским не велся протокол, стенограмма или видео - ОП
На встрече Зеленского с Коломойским не велся протокол, стенограмма или видео - ОП
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Общество
Вернуться к списку RSS Архив
4560
Версия для печати

Синоптики предупредили об ухудшении погодных условий

Синоптики предупредили об ухудшении погодных условий

КИЕВ. 22 сентября. УНН. В воскресенье в Украине, кроме западных областей, ожидаются порывы ветра 15-20 м/с. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

"22 сентября в Украине, кроме западных областей, порывы ветра 15-20 м/с (І уровень опасности). 22 сентября ночью в Карпатах и в Луганской области сильные заморозки 0-3° (II уровень опасности)", - говорится в сообщении.

Уже в понедельник, 23 сентября, по данным синоптиков, на севере Левобережья на поверхности почвы заморозки 0-3° (І уровень опасности).

По Киевской области 22 сентября порывы ветра 15-20 м/с (І уровень опасности). По Киеве 22 сентября порывы ветра 15-20 м/с (І уровень опасности).

Напомним, в воскресенье по Украине объявили штормовое предупреждение.

Источник: УНН
Теги: погода, прогноз погоды, Украина
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.