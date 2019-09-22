Сегодня в Украине отмечают День молитвы за семью

КИЕВ. 22 сентября. УНН. Сегодня в Украине празднуют День молитвы за семью. В этот день молебны святым Богоотцам Иоакиму и Анне совершаются со специальными молитвенными просьбами о мире и согласии в семьях, передает УНН.

Соответствующее распоряжение подписал Блаженнейший Митрополит Епифаний 19 сентября. Он опубликован на сайте ПЦУ.

"Согласно решению Синода благословляется архиереям и священнослужителям этот день во всех храмах Православной Церкви Украины совершать молебны святым Богоотцам Иоакиму и Анне как покровителям семьи со специальными молитвенными просьбами о мире и согласии в семьях, хорошем воспитании детей, о духовных благах и земном достатке", - говорится в распоряжении.

Также, согласно распоряжению, предлагается посвятить семейной тематике проповеди, проводить тематические семейные мероприятия на уровне епархий и приходов с возможным привлечением светских заинтересованных организаций.

Напомним, 27 июля состоялось заседание Священного Синода Украинской Православной Церкви (Православной Церкви Украины), на котором было решено установить в ПЦУ 22 сентября, в день памяти святых Богоотец Иоакима и Анны, День молитвы за семью.