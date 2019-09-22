Регистрация | Вход |
USD: 24,62 0,0000  EUR: 27,24 0,0000 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
воскресенье, 22 сентября 2019 12:00
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
На встрече Зеленского с Коломойским не велся протокол, стенограмма или видео - ОП
На встрече Зеленского с Коломойским не велся протокол, стенограмма или видео - ОП
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Новости Мира
Вернуться к списку RSS Архив
5055
Версия для печати

Российскую журналистку обвинили в оправдании терроризма

Российскую журналистку обвинили в оправдании терроризма

КИЕВ. 22 сентября. УНН. Российской журналистке Светлане Прокопьевой предъявлено обвинение в публичном оправдании терроризма, свою вину журналистка не признает. Об этом сообщает УНН со ссылкой на проект "Радио.Свобода" "Север.Реалии".

Как сообщила адвокат Татьяна Мартынова, она не может комментировать детали процесса, поскольку с нее и ее подзащитной следствие взяло новую подписку о неразглашении. Вместе с тем, она отметила, что существует постановление Конституционного суда, согласно которому на Прокопьеву как на подозреваемого не должна распространяться такая подписка. Но, как сообщается, обжаловать в ближайшее время это процессуальное действие адвокат не планирует, так как уже на следующей неделе правоохранители могут объявить об окончании расследования и предоставить защите материалы дела для ознакомления.

"Сейчас могу сказать только одно: Светлана Владимировна, конечно же, не признает свою вину", - отметила Мартынова.

Издание пишет, что в конце августа суд отказал в удовлетворении административного иска радиостанции "Эхо Москвы в Пскове" и портала "Псковская лента новостей". СМИ обжаловали выданное Роскомнадзором предупреждение о недопустимости злоупотребления свободой массовой информации. Оно было связано с выступлением Прокопьевой.

Светлана Прокопьева внештатно сотрудничает с несколькими российскими средствами массовой информации. В ее поддержку и защиту свободы слова выступили журналисты, международные правозащитные организации, политики и общественные деятели.

В Европейский суд по правам человека уже поступила жалоба Прокопьевой на нарушение ее прав как журналиста. В обращении, в частности, подчеркивается, что изъятие личного оборудования во время обыска в квартире журналистки поставило под угрозу конфиденциальность ее источников информации.

Напомним, 26 марта ялтинского журналиста Евгения Гайворонского задержали по подозрению в употреблении наркотических средств, позже в тот же день подконтрольный России суд в Ялте арестовал Гайворонского на 12 суток за совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 6.9 КоАП России (употребление наркотических веществ без назначения врача ).

7 мая подконтрольный Кремлю Киевский районный суд Симферополя арестовал Гайворонского на 10 суток. А 18 мая Гайворонский вышел из ИВС.

Источник: УНН
Теги: Россия, терроризм, журналисты
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.