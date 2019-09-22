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Электричка насмерть сбила мужчину во Львовской области

Электричка насмерть сбила мужчину во Львовской области

ЛЬВОВ-КИЕВ. 22 сентября. УНН. Во Львовской области электропоезд сообщением "Киев - Трускавец" наехал на местного жителя, в результате чего он скончался на месте происшествия. Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в области, передает УНН.

Так, в Самборский отдел полиции 21 сентября в 21:45 поступило сообщение о том, что в селе Долобов электропоезд сообщением "Киев - Трускавец" совершил наезд на человека.

"Полицейские установили, что под поезд попал 44-летний местный житель, который от полученных травм скончался на месте происшествия", - сообщили в полиции.

Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия. Также решается вопрос об открытии уголовного производства.

Напомним, неизвестного мужчину насмерть сбил грузовой поезд на переезде платформы вблизи села Кучаков Киевской области.

Источник: УНН
Теги: Львов и Львовская область, поезд, гибель
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