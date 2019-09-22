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В Санкт-Петербурге задержали троих участников акции в поддержку Украины

В Санкт-Петербурге задержали троих участников акции в поддержку Украины

КИЕВ. 22 сентября. УНН. В российском Санкт-Петербурге задержаны трое участников Марша мира, которые требовали, в частности, прекратить военные действия на территории Украины и вывести оттуда войска, а также вернуть Украине аннексированные территории, передает УНН со ссылкой на "Радио Свобода".

Сообщается, что субботний Марш мира в Санкт-Петербурге не был согласован и проходил в форме прогулки. Его организаторами выступили активисты петербургского демократического движения "Солидарность".

Активисты с желтыми и голубыми воздушными шарами в знак поддержки Украины прошли по тротуарам от угла Невского проспекта и канала Грибоедова до Адмиралтейства, пишет издание. Там несколько активистов встали в одиночные пикеты.

"Они требовали прекратить военные действия на территории Украины и вывести оттуда войска, в каком бы статусе они там ни находились, вернуть Украине и Грузии аннексированные территории, отказаться от военной поддержки режима Асада в Сирии", - пишет издание.

Также, по данным издания, участники Марша мира заявили о необходимости отказаться от любого вмешательства во внутренние дела других государств и остановить милитаризацию России.

Активисты стояли с плакатами, сменяя друг друга. Трое из них: Семен Ткачук, Владимир Шипицын и Татьяна Сичкарева - были задержаны. Полицейские не объяснили им причину задержания и доставили в отдел полиции.

Напомним, 9 сентября в центре Москвы правоохранители задержали активистку и правозащитницу Викторию Ивлеву, которая помогала украинским пленным, когда они находились в русском плену.

Источник: УНН
Теги: Россия, Украина, акции, задержание, Санкт-Петербург
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