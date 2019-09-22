В Николаевской области полсуток тушили пожар на свалке

КИЕВ. 22 сентября. УНН. В Николаевской области произошел пожар на несанкционированной свалке на открытой территории. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГУ ГСЧС в Николаевской области.

Так, 21 сентября в 23:06 по экстренному номеру "101" поступила информация о пожаре на несанкционированной свалке на открытой территории за пределами пгт Березанка.

"По приезду выяснилось, что горит мусор на ориентировочной площади 1000 кв. м. Силами пожарных в 00:20 пожар локализован, 12:00 - ликвидирован. Тушение осложняло ветреная погода", - говорится в сообщении.

Утром, 22 сентября, к месту был дополнительно привлечен бульдозер от коммунального предприятия "Березань".

Причина пожара устанавливается.

Напомним, под Николаевом произошел масштабный пожар на полигоне твердых бытовых отходов.