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В Киеве произошло ДТП с участием такси Uber, есть пострадавшие

В Киеве произошло ДТП с участием такси Uber, есть пострадавшие

КИЕВ. 22 сентября. УНН. В Киеве, на улице Академика Заболотного, произошло ДТП с участием такси Uber и автомобиля Nissan, в результате чего два человека были госпитализированы. Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Киева.

Отвечая на вопрос, действительно ли произошло ДТП на улице Академика Заболотного с участием такси Uber и автомобилем Nissan, в отделе коммуникации ответили: "Да".

"Произошло дорожно-транспортное происшествие. Двое пострадавших", - уточнили в отделе коммуникации.

Пострадавшие, как проинформировали в ведомстве, доставлены в медицинское учреждение.

Напомним, в Киеве автомобиль одной из служб такси съехал с придорожной части и врезался в электроопору, погибла пассажирка.

Источник: УНН
Теги: ДТП, Киев, пострадавшие
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