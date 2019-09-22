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Пэрис Хилтон отреагировала на смерть дедушки

Пэрис Хилтон отреагировала на смерть дедушки

Пэрис Хилтон

КИЕВ. 22 сентября. УНН. Известная американская модель, актриса и певица Пэрис Хилтон назвала своего покойного дедушку легендой и отметила, что сильно скорбит за его смерть. Об этом она написала в Twitter, передает УНН.

"Меня сильно огорчает потеря моего деда Бэррона Хилтона. Он был легендой, прозорливым, блестящим, красивым, добрым и жил жизнью, полной свершений и приключений. Еще с детства я относилась к нему как к бизнесмену", - написала она.

Справка. Бэррон Хилтон руководил сетью отелей, основанной его отцом Конрадом Хилтоном в течение 30 лет. В 1996 году он ушел с поста президента компании Hilton Hotels Corporation, но еще в течение 10 лет оставался председателем ее совета директоров.

Как сообщал УНН, бывший владелец сети отелей Hilton, филантроп Бэррон Хилтон умер в Лос-Анджелесе на 92-м году жизни.

Источник: УНН
Теги: смерть
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