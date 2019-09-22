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Нардепы от "Слуги народа" презентовали законопроект о Киеве

Нардепы от "Слуги народа" презентовали законопроект о Киеве

КИЕВ. 22 сентября. УНН. Представители партии "Слуга народа" представили предложение создать Институт Киева, концепцию альтернативного законопроекта о столице, а также инициативу объединения городских общин. Об этом сообщил нардеп от "Слуги народа" Александр Ткаченко в Facebook, передает УНН.

"Презентовали в Софии Киевской идею создания общегородской платформы для дискуссий в столице - Институт Киева и концепции, ключевые смыслы альтернативного закона "О Киеве - столице Украины", а также инициативу объединения городских общин", - говорится в сообщении.

По его словам, новая версия закона (законопроект о столице - ред.), над которой работало большое количество специалистов в вопросах развития города, "имеет целью восстановить самоуправления в Киеве".

"Закон по своей сути, даст право на наслаждение от жизни в городе и его созерцание. В Киеве есть достаточное количество общественных инициатив и мы хотим, чтобы они объединились и стали голосом всего города. Поэтому также мы инициируем создание платформы, которая станет для них своеобразным think tank (аналитическим центром, - ред.), и будет помогать для коммуникации на благо города", - отметил Ткаченко.

Напомним, 13 сентября в Верховной Раде Украины зарегистрировали новый законопроект "О внесении изменений в Закон Украины "О столице Украины - городе-герое Киеве". 19 в сентября народные депутаты включили в повестку дня сессии законопроект.

Законопроект предусматривает проведение внеочередных выборов мэра Киева и городского совета 8 декабря.

Источник: УНН
Теги: Киев, законопроект, Слуга народа
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