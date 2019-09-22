В РФ исключили возможность военного столкновения с Украиной

КИЕВ. 22 сентября. УНН. Министр обороны РФ Сергей Шойгу исключает возможность прямого военного конфликта с Украиной. Об этом он рассказал в интервью "Московскому комсомольцу", передает УНН.

Так, на вопрос об "угрозах Киева "триумфально въехать в Москву на танковой броне" и о том, есть ли опасность прямого военного столкновения между армией России и Украины, он ответил:

"Даже думать об этом не хочу. Очень надеюсь, что украинскому народу и украинской власти хватит воли, силы и возможностей, остудить те горячие головы, которые призывают к подобной глупости и безумному сюжету", - сказал он.

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Напомним, Виктор Муженко, который был начальником Генерального штаба - главнокомандующим Вооруженных сил Украины генерал армии Украины, заявлял, что Россия может превратить войну на Донбассе в полномасштабную в течение часа.

Также напомним, что в МИД Польши высказывали мнение, что надежды на то, что РФ прекратит войну с Украиной бесполезны.