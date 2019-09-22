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На "стеклянный" мост в Киеве заехали на мопеде

На "стеклянный" мост в Киеве заехали на мопеде
Источник: Telegram/Патрульна поліція Києва

КИЕВ. 22 сентября. УНН. Водитель с явными признакам опьянения решил прокатиться на електромопеде по велодорожке пешеходно-велосипедного моста в Киеве, передает УНН со ссылкой на пресс-службу патрульной полиции столицы.

"Сегодня, около 9 утра, водитель электромопеда решил прокатиться по велодорожке пешеходного моста, что является нарушением ПДД. Его сразу заметили и остановили патрульные", - говорится в сообщении.

В патрульной полиции отметили, что при проверке документов у 31-летнего водителя обнаружили отсутствие соответствующей водительской категории для управления таким видом транспорта.

"Общаясь с водителем, патрульные обнаружили у него явные признаки опьянения. Мужчина отказался проходить освидетельствование на состояние опьянения как на месте остановки, так и в медицинском учреждении", - добавили в патрульной полиции.

Поэтому на гражданина инспекторы вынесли постановление за нарушение ПДД (ч.2 ст.126 КУоАП) и составили протокол за управление в состоянии опьянения (ч.1 ст.130 КУоАП)

"Теперь, помимо уже выписанного штрафа на 510 гривен, водителя ждет суд, который может наложить штраф за управление в нетрезвом состоянии в размере 10 200 гривен и вообще на 1 год лишить права управления транспортными средствами", - отметили в ведомстве.

Напомним, в подарок ко Дню города киевляне получили новый пешеходный мост. Менее чем через месяц заметили, как правонарушители заехали на мост на внедорожнике. За это водителю выписали штраф.

Источник: УНН
Теги: Киев, мосты, мопед
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