Регистрация | Вход |
USD: 24,62 0,0000  EUR: 27,24 0,0000 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
воскресенье, 22 сентября 2019 15:19
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
Дизайнер назвала самые модные цвета осени
Дизайнер назвала самые модные цвета осени
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Криминал и ЧП
Вернуться к списку RSS Архив
4995
Версия для печати

Из-за ДТП с девятью погибшими открыли уголовное производство

Из-за ДТП с девятью погибшими открыли уголовное производство

КИЕВ. 22 сентября. УНН. По факту ДТП в Одесской области, в которой погибли 9 человек, открыли уголовное производство. А водителя фуры, при участии которой произошла авария, задержали. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП в области.

"Происшествие квалифицированы по ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.

Как отметили в полиции, водитель фуры с участием которого произошло ДТП, задержали в порядке статьи 208 УПК.

"В ходе первоочередных следственных действий было установлено, что ДТП произошло по вине водителя фуры. После оказания ему медицинской помощи, он был задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины", - добавили в полиции.

Напомним, речь идет о ДТП, которая произошла 21 сентября между селами Новая Долина и Прилиманское. Произошло столкновение переполненной людьми маршрутки и грузовика. В результате столкновения погибли девять человек, четырех пострадавших госпитализировали.

Источник: УНН
Теги: ДТП, Одесса и Одесская область, уголовное производство
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.