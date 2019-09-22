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В Киеве ночью посреди улицы нашли малолетнюю девочку

В Киеве ночью посреди улицы нашли малолетнюю девочку

КИЕВ. 22 сентября. УНН. В Киеве ночью наряд патрульной полиции увидел на скамейке на улице Героев Днепра малолетнюю девочку без сопровождения взрослых. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП в столице.

"Около полуночи патрульные увидели на улице девочку без сопровождения взрослых. Во время общения она сказала, что ее зовут Величко Александра, ей 9 лет и живет она на пятом этаже 9-этажного дома на улице Героев Днепра. Себя называет Аля. Больше информации ребенок не предоставил", - говорится в сообщении.

Впоследствии родные ребенка нашлись. Правоохранители сейчас выясняют все обстоятельства инцидента.

Напомним, в Фастове в Киевской области, исчез 15-летний парень, который ушел из дома и не вернулся.

Источник: УНН
Теги: Киев, дети
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