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Сенцов во Львове презентовал книгу, написанную в российском заключении

Сенцов во Львове презентовал книгу, написанную в российском заключении

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КИЕВ. 22 сентября. УНН. В рамках 26 Book Forum в воскресенье, 22 сентября, во Львове состоялась презентация книги украинского режиссера, освобожденного политзаключенного Кремля, Олега Сенцова "Маркетер", которую он написал, находясь в заключении, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Львовского горсовета.

"Эту книгу я написал за 11 дней полтора года назад, когда у меня был своеобразный отпуск в лагере строгого режима. Я давно ее запланировал, долго ее вынашивал, прикинул, что хочу написать. И так совпало, что я имел 11 выходных, свободных дней, за которые написал запланированные 11 разделов, тем этой книги.

Эта книга, в отличие от моей первой автобиографической книги, рассказывает обо мне и моих друзей в студенческие годы. Здесь нет выдумок, здесь все о жизни", - сказал Сенцов во время презентации.

Напомним, ранее Сенцов сообщал, что привез домой 22 кг макулатуры, среди которых 15 исписанных тетрадей его наработок и письма. По его словам, скоро пойдет в работу новый сценарий, который он выслал в начале этого года, а также две книги.

"Презентация книги "Маркетер" будет 22 сентября этого года в издательстве Старого Льва во Львове, я тоже на ней буду. А другой, еще не оформленный, роман выйдет в следующем году", - рассказывал Сенцов.

Напомним, 7 сентября из российского плена вернулось 35 украинцев, в том числе и Олег Сенцов.

Источник: УНН
Теги: Львов и Львовская область, Олег Сенцов, книги
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