Сенцов принял участие в акции в поддержку политзаключенных

КИЕВ. 22 сентября. УНН. Во Львове в рамках 26-го Форума издателей состоялась акция в поддержку украинских политзаключенных, в которой принял участие украинский режиссер, освобожденный из российского заключения, Олег Сенцов, передает корреспондент УНН.

Так, к акции в поддержку украинских политзаключенных присоединился Олег Сенцов, Мирослав Маринович, Ольга Герасимьюк, Андрей Курков, Галина Крук, Вахтанг Кебуладзе, Римма Зюбина, Александра Матвийчук.

В ходе акции зачитали письма политзаключенных, находящихся в заключении, а также их родственников.

"Мне очень приятно находиться во Львове. Спасибо львовянам за поддержку. Благодаря вашему труду, мы на свободе. У меня много дел, но самое главное – борьба других пленных, находящихся за решеткой", - сказал Сенцов.

После во Львовской филармонии Сенцов презентовал свою книгу "Маркетер" . Это вторая часть автобиографической трилогии автора. Книгу Сенцов написал в заключении.

Напомним, по словам украинского омбудсмена Людмилы Денисовой, Россия удерживает еще 110 граждан Украины на своей территории и в аннексирована Крыму.