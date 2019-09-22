Регистрация | Вход |
USD: 24,62 0,0000  EUR: 27,24 0,0000 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
воскресенье, 22 сентября 2019 18:30
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
Дизайнер назвала самые модные цвета осени
Дизайнер назвала самые модные цвета осени
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Общество
Вернуться к списку RSS Архив
3780
Версия для печати

Сенцов принял участие в акции в поддержку политзаключенных

Сенцов принял участие в акции в поддержку политзаключенных

фотогалерея

КИЕВ. 22 сентября. УНН. Во Львове в рамках 26-го Форума издателей состоялась акция в поддержку украинских политзаключенных, в которой принял участие украинский режиссер, освобожденный из российского заключения, Олег Сенцов, передает корреспондент УНН.

Так, к акции в поддержку украинских политзаключенных присоединился Олег Сенцов, Мирослав Маринович, Ольга Герасимьюк, Андрей Курков, Галина Крук, Вахтанг Кебуладзе, Римма Зюбина, Александра Матвийчук.

В ходе акции зачитали письма политзаключенных, находящихся в заключении, а также их родственников.

"Мне очень приятно находиться во Львове. Спасибо львовянам за поддержку. Благодаря вашему труду, мы на свободе. У меня много дел, но самое главное – борьба других пленных, находящихся за решеткой", - сказал Сенцов.

После во Львовской филармонии Сенцов презентовал свою книгу "Маркетер" . Это вторая часть автобиографической трилогии автора. Книгу Сенцов написал в заключении.

Напомним, по словам украинского омбудсмена Людмилы Денисовой, Россия удерживает еще 110 граждан Украины на своей территории и в аннексирована Крыму.

Источник: УНН
Теги: Львов и Львовская область, акции, Олег Сенцов, политзаключенные
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.