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Lego посвятила конструктор юбилею сериала "Друзья"

Lego посвятила конструктор юбилею сериала "Друзья"

КИЕВ. 22 сентября. УНН. Компания Lego к юбилею известного американского сериала "Друзья" выпустила новый конструктор. Об этом компания сообщила на своей странице в Facebook, передает УНН.

"25 лет назад мы впервые встретили некоторых очень особенных людей. С юбилеем!" - говорится в сообщении.

Набор называется The Central Perk Coffee of Friends, в него входят фигурки героев сериала и кафе, в котором друзья обычно отдыхали.

Так, набор состоит из 7 фигурок и 1719 деталей. Кроме персонажей, в него входит диван на троих, кресло у журнального столика, барная стойка с кофейной машиной, чашками и едой.

Напомним, Lego анонсировала выпуск набора фигурок, посвященный женщинам, которые работали для космического агентства NASA.

Источник: УНН
Теги: сериалы
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